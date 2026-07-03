Борис Михайлов оценил решение Овечкина продлить контракт с «Вашингтоном»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов отреагировал на новость о новом контракте российского нападающего Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз». Овечкин получит зарплату в размере $ 1 млн, бонус за 10 сыгранных матчей в размере $ 4,75 млн и подписной бонус в размере $ 3,25 млн. Кэпхит нового соглашения Овечкина со столичным клубом составит $ 4,25 млн.

«Овечкин правильно сделал, что остался в «Вашингтоне». У меня не было сомнений, что так всё и будет. Пожелаю ему здоровья и всего хорошего! Александр – это достояние не только России, но и «Вашингтона», — приводит слова Михайлова Metaratings.

Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами.