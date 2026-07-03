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В московском «Динамо» объявили об уходе четырёх сотрудников, включая врача и тренера

В московском «Динамо» объявили об уходе четырёх сотрудников, включая врача и тренера
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Пресс-служба московского «Динамо» объявила об уходе четырёх специалистов. Так, клуб покинули Алексей Скабелка (видеоаналитик), Илья Антонов (тренер-реабилитолог), Александр Блинов (врач по спортивной медицине) и Павел Корсаков (видеотренер).

«Благодарим за работу! Хоккейный клуб «Динамо» Москва покидают: Алексей Скабелка, Павел Корсаков, Александр Блинов и Илья Антонов. Желаем успехов в дальнейшей профессиональной деятельности!» — сказано в сообщении пресс-службы московского «Динамо», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

В сезоне-2025/2026 «Динамо» добралось до 1/8 финала Кубка Гагарина, где бело-голубые уступили «Динамо» Минск (0-4).

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