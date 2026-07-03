«Северсталь» и «Локомотив» произвели обмен с участием Кожевникова

Пресс-служба «Северстали» сообщила о произведённом обмене с «Локомотивом». Так, защитник Алексей Кожевников перешёл в «Северсталь» в обмен на денежную компенсацию. Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года — до конца сезона-2027/2028.

«Почти всю школьную карьеру играл на позиции нападающего, а перед выпускным сезоном был переведён в защиту. В 10 лет стал воспитанником системы ярославского «Локомотива». На молодёжном уровне выступал за «Локо-Юниор» (НМХЛ), где стал бронзовым призёром первенства, а затем за «Локо-76» (МХЛ). По итогам сезона-2021/2022 был признан лучшим защитником чемпионата МХЛ. 18 октября 2022 года дебютировал в КХЛ в составе «Локомотива». В сезоне-2024/2025 на правах аренды выступал за «Куньлунь Ред Стар». Минувший сезон провёл в составе «Молота», где в 62 матчах забросил семь шайб, отдал 12 результативных передач, набрав 19 (7+12) результативных баллов. Алексей, добро пожаловать в Череповец!» — сказано в сообщении пресс-службы «Северстали».