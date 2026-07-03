Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард получил травму на тренировке

20-летний форвард «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард получил травму на тренировке. В минувшем регулярном чемпионате Бедард набрал 75 (30+45) очков в 69 матчах. За три сезона в НХЛ на его счету 203 (75+128) очка в 219 играх.

В прошлом сезоне «Чикаго» не попал в плей-офф Национальной хоккейной лиги. В 82 матчах регулярки команда одержала 29 побед и набрала 72 очка.

Кубок Стэнли по итогам сезона-2025/2026 завоевала «Каролина Харрикейнз». В финале команда обыграла «Вегас Голден Найтс» в шести матчах — серия завершилась со счётом 4:2. Для «Каролины» это второй Кубок в истории: впервые клуб побеждал в 2006 году, то есть ровно 20 лет назад.