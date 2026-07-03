Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«По ментальности его можно сравнить с Криштиану Роналду». Корнеев — об Александре Овечкине

«По ментальности его можно сравнить с Криштиану Роналду». Корнеев — об Александре Овечкине
Комментарии

Бывший российский футболист Игорь Корнеев отреагировал на новость о новом контракте российского нападающего Александра Овечкина с «Вашингтоном Кэпиталз». Овечкин получит зарплату в размере $ 1 млн, бонус за 10 сыгранных матчей в размере $ 4,75 млн и подписной бонус в размере $ 3,25 млн. Александр — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами.

«Его можно по ментальности сравнить с Криштиану Роналду. Если есть возможность покорять вершины, то это надо делать. Здоровье и мастерство позволяют», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

На счету Овечкина 1006 шайб в матчах НХЛ с учётом плей‑офф, рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (1016 голов).

Материалы по теме
Борис Михайлов оценил решение Овечкина продлить контракт с «Вашингтоном»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android