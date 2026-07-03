«По ментальности его можно сравнить с Криштиану Роналду». Корнеев — об Александре Овечкине

Бывший российский футболист Игорь Корнеев отреагировал на новость о новом контракте российского нападающего Александра Овечкина с «Вашингтоном Кэпиталз». Овечкин получит зарплату в размере $ 1 млн, бонус за 10 сыгранных матчей в размере $ 4,75 млн и подписной бонус в размере $ 3,25 млн. Александр — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами.

«Его можно по ментальности сравнить с Криштиану Роналду. Если есть возможность покорять вершины, то это надо делать. Здоровье и мастерство позволяют», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

На счету Овечкина 1006 шайб в матчах НХЛ с учётом плей‑офф, рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (1016 голов).