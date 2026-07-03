«Прощай, старое». «Оттава» запустила акцию с джерси Брэди Ткачука

Клуб Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» запустил акцию с джерси экс-нападающего команды Брэди Ткачука. Ранее «Оттава» обменяла Ткачука во «Флориду Пантерз» на ряд драфт-пиков.

«Прощай, старое, здравствуй, новое. С 3 по 7 июля вы можете обменять лицензированное джерси Брэди Ткачука в «Оттаве» и сэкономить 40% на другие товары по стандартным ценам», — сказано в сообщении пресс-службы «Оттавы».

Ткачук, выбранный «Оттавой» под четвёртым общим номером на драфте-2018, за свою карьеру забил 213 голов и сделал 250 ассистов в 572 матчах в НХЛ. Его брат Мэттью также выступает за «Флориду». В составе сборной США они вместе завоевали золото Олимпийских игр 2026 года.