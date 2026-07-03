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Прудников: с Александром Овечкиным бог и вся наша страна

Прудников: с Александром Овечкиным бог и вся наша страна
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Экс-нападающий «Спартака» Александр Прудников отреагировал на новость о новом контракте российского форварда Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз». Овечкин получит зарплату в размере $ 1 млн, бонус за 10 сыгранных матчей в размере $ 4,75 млн и подписной бонус в размере $ 3,25 млн.

«Уверен, что Саша побьёт рекорд Гретцки. Всё будет так, как он хочет. Он и так лучший, а станет самым лучшим в своём виде спорта на планете. Он великий. И он настоящий русский мужик. Как говорится, с ним бог, вся наша страна. Да и весь мир переживает за него. А с такой поддержкой он точно сможет побить рекорд», — сказал Прудников в эфире «Матч ТВ».

Александр — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами. На счету Овечкина 1006 шайб в матчах НХЛ с учётом плей‑офф, рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (1016 голов).

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