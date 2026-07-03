Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Шанхайские Драконы» объявили о переходе экс-вратаря «Спартака» и ЦСКА Хомченко

«Шанхайские Драконы» объявили о переходе экс-вратаря «Спартака» и ЦСКА Хомченко
Комментарии

Пресс-служба клуба «Шанхайские Драконы» сообщила о подписании контракта с 31-летним российским вратарём Павлом Хомченко. Срок соглашения рассчитан на один год. Голкипер сыграл в КХЛ 163 матча за «Спартак», «Адмирал», «Авангард», ЦСКА и ХК «Сочи».

«Мы укрепляем вратарскую линию опытным голкипером, который умеет справляться с серьёзной игровой нагрузкой. Павел спокоен под давлением, обладает отличной реакцией, хорошо читает игру. Верим, что он добавит надёжности и уверенности нашей команде у своих ворот, что позволит нападению более раскрепощённо действовать у чужих», — сказал пресс-службе «драконов» генеральный менеджер клуба Евгений Артюхин.

Материалы по теме
Официально
«Шанхайские Драконы» объявили о подписании контракта с экс-нападающим «Каролины» Смитом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android