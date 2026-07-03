«Цель у него одна». Щитов — о новом контракте Овечкина с «Вашингтоном»

Бывший хоккеист Никита Щитов поделился мнением о продлении контракта российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Александр — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами. На счету Овечкина 1006 шайб в матчах НХЛ с учётом плей‑офф, рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (1016 голов).

«Цель у Овечкина одна – побить рекорд Гретцки по голам. Никто не сомневался, что Александр подпишет контракт. Я был в этом уверен. Рад, что в НХЛ есть такие ветераны, как он и Малкин. Здорово, что Овечкин останется в «Вашингтоне». Может, это будет его последний сезон. Посмотрим, как он его проведёт», – приводит слова Щитова Metaratings.