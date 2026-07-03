Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Аршавин заявил, что ждёт нового рекорда Александра Овечкина

Андрей Аршавин заявил, что ждёт нового рекорда Александра Овечкина
Комментарии

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился мнением о продлении контракта российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Александр — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами. На счету Овечкина 1006 шайб в матчах НХЛ с учётом плей‑офф, рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (1016 голов).

«Я рад за Сашу. Жду нового рекорда. Он большой молодец», — приводит слова Аршавина ТАСС.

Овечкину 40 лет, он является воспитанником академии московского «Динамо». За «Вашингтон» форвард выступает с 2005 года.

Материалы по теме
«Цель у него одна». Щитов — о новом контракте Овечкина с «Вашингтоном»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android