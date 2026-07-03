Андрей Аршавин заявил, что ждёт нового рекорда Александра Овечкина

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился мнением о продлении контракта российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Александр — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами. На счету Овечкина 1006 шайб в матчах НХЛ с учётом плей‑офф, рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (1016 голов).

«Я рад за Сашу. Жду нового рекорда. Он большой молодец», — приводит слова Аршавина ТАСС.

Овечкину 40 лет, он является воспитанником академии московского «Динамо». За «Вашингтон» форвард выступает с 2005 года.