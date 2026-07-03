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Игорь Кравчук оценил, есть ли риск в переходе Сергея Бобровского в «Торонто»

Игорь Кравчук оценил, есть ли риск в переходе Сергея Бобровского в «Торонто»
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Двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина в роли тренера Игорь Кравчук поделился мнением о переходе вратаря Сергея Бобровского в «Торонто Мэйпл Лифс». 37-летний вратарь подписал контракт на три года и $ 7 млн за сезон.

— Игорь, какой переход стал лично для вас самым громким?
— Назову трёхлетний контракт Сергея Бобровского с «Торонто». Ну и самое ожидаемое событие – продление рекордной карьеры Александра Овечкина в «Вашингтоне» ещё на сезон.

— Начнём с Бобровского.
— Подозреваю, что с «Флоридой» шли жёсткие переговоры, что называется, до последнего. Всё-таки именно там Бобровский взял два Кубка Стэнли, был лидером команды, да и этот рынок – один из самых комфортных в плане климата, налогов, давления со стороны прессы. Но бизнес есть бизнес. Бобровский выбрал «Торонто» — клуб «большой шестёрки», который преследуют неудачи и в котором на игроков оказывается максимальное давление – и болельщиками, и СМИ. А самое главное – особые ожидания и требования со стороны менеджмента, тренеров, партнёров по команде. Но у Сергея за плечами два Кубка Стэнли, многое уже выиграно, поэтому он принял этот вызов.

— Есть ли риск в таком переходе?
— Нет, у Бобровского отличная хоккейная история, трофеи. Риска нет, есть вызов, — приводит слова Кравчука Russia-Hockey.Ru.

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