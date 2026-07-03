Кравчук отреагировал на продление контракта Овечкина с «Вашингтоном»

Двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина в роли тренера Игорь Кравчук отреагировал на новость о новом контракте российского форварда Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз». Овечкин получит зарплату в размере $ 1 млн, бонус за 10 сыгранных матчей в размере $ 4,75 млн и подписной бонус в размере $ 3,25 млн.

— Вы считали реальным его переход в другой клуб?

— На мой взгляд, «Вашингтон» был доминирующим вариантом. Провести всю карьеру на таком уровне и в одном клубе – это очень красиво. А с деньгами под потолком никаких проблем не должно было возникнуть. Условно, «Вашингтон» выписывает Александру эти четыре миллиона, а остальные вносит в контракт бонусами – например, за каждый гол, за общий рекорд и так далее. Так всё и произошло, бонус, судя по прессе, приурочили к количеству матчей. Всё логично.

— Почему ситуация затянулась до второго дня работы рынка?

— На мой взгляд, всё зависело от желания Овечкина. Иногда, что называется, можно сыграть на паузе, заинтриговать. Это высший класс, — приводит слова Кравчука Russia-Hockey.Ru.