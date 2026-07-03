Михайлов: уверен, хоккеисты в ближайшее время получат допуск на международную арену

Почётный президент ЦСКА и двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов, комментируя решение Международного союза конькобежцев (ISU) о допуске россиян, высказался о возможности аналогичного решения в отношении хоккеистов.

«Я рад и горд, что руководители всех международных организацией наконец осознали, что российские спортсмены — украшение всех соревнований. Уверен, что хоккеисты в ближайшее время получат такой же допуск, как и фигуристы с конькобежцами», — приводит слова Михайлова Metaratings.

30 июня ISU в официальном сообщении объявил, что отстранение от международных турниров в отношении фигуристов и конькобежцев из России и Беларуси отменено. Спортсмены могут выступать под нейтральным статусом без флага и гимна.