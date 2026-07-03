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«Давно знал, что он вернётся». Джон Карлсон — о новом контракте Овечкина с «Вашингтоном»

«Давно знал, что он вернётся». Джон Карлсон — о новом контракте Овечкина с «Вашингтоном»
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Бывший защитник «Вашингтона» Джон Карлсон прокомментировал новый контракт российского нападающего Александра Овечкина с клубом. Форвард получит зарплату в размере $ 1 млн, бонус за 10 сыгранных матчей в размере $ 4,75 млн и подписной бонус в размере $ 3,25 млн.

«Я был совершенно не удивлён. Я давно знал, что он вернётся. Конечно, он не говорил мне об этом прямо, но это было очевидно. Он был и остаётся потрясающим игроком невероятно долго. Просто невообразимо то, чего он смог добиться. Я рад, что он может продолжать жить своей мечтой и иметь право голоса в этом вопросе. Это потрясающе», – приводит слова Карлсона официальный сайт НХЛ.

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