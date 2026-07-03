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Александр Мостовой: бесит, когда критикуют Месси, Роналду и Овечкина

Александр Мостовой: бесит, когда критикуют Месси, Роналду и Овечкина
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Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал новый контракт нападающего Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз». Форвард получит зарплату в размере $ 1 млн, бонус за 10 сыгранных матчей в размере $ 4,75 млн и подписной бонус в размере $ 3,25 млн.

«Меня не удивило, что Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном». Я общался с ним до его отъезда в Турцию и уже тогда понял, что контракт он продлит. Рад за него. Ему осталось побить ещё один рекорд Гретцки, а потом можно и ещё лет на 10 контракт продлить. Но знаете, что меня больше всего бесит? Когда люди начинают критиковать Роналду, Месси, того же Овечкина. Эти люди сами должны решать, когда им заканчивать карьеру. Они очень многое сделали для спорта в целом. В Аргентине как скажет Месси, так и будет. В Португалии как скажет Роналду, так и будет. И так должно быть! Футбольные люди это понимают, а нефутбольные, такие как Рангник и Нагельсман, конечно, этого не поймут. То же самое и с Овечкиным. Не он должен подстраиваться под «Вашингтон», а клуб — под него. Если он захочет, то подпишет ещё один контракт», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

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