Форвард «Флориды» Мэттью Ткачук высказался о включении своего отца в Зал славы

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук высказался о включении своего отца Кита в Зал хоккейной славы.

«Если забыть, что он делал на льду, важно, скольким людям отец помог вне льда. И думаю, это само по себе достойно Зала хоккейной славы. Знаю, он очень этого хотел, и люди, которые подходили к нам до этого года, были в шоке от того, что его до сих пор не включили в Зал славы. Так что очень рад этому. Это будет грандиозная вечеринка, никто не заслуживает её больше, чем отец», — сказал Ткачук в эфире программы SportsCenter.

Кит Ткачук является обладателем Кубка мира — 1996 в составе сборной США, серебряным призёром Олимпиады 2002 года и бронзовым призёром Кубка мира — 2004.