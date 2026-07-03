Генменеджер «Тампы» оценил переход в команду защитника Джона Карлсона

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен БрисБуа прокомментировал переход в команду защитника Джона Карлсона. 36-летний хоккеист подписал двухлетнее соглашение с зарплатой в $ 8,5 млн за сезон.

«Он хороший хоккеист, всё ещё может играть в первой паре на уровне НХЛ, может играть в большинстве. Учитывая, что Куч [Кучеров] — мастер игры в большинстве, можно сказать, что нам лучше иметь справа игрока с сильным броском. Джон Карлсон сделал карьеру, играя именно на этой позиции, к тому же он замечательный человек», — приводит слова БрисБуа журналист Бенджамин Пирс в социальной сети Х.

Карлсон всю карьеру в НХЛ провёл в «Вашингтон Кэпиталз», но по ходу прошлого сезона был обменян в «Анахайм Дакс».