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Рыбин: жалко, что история Бобровского с «Флоридой» закончилась

Рыбин: жалко, что история Бобровского с «Флоридой» закончилась
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Бывший нападающий ряда клубов КХЛ Максим Рыбин прокомментировал переход российского голкипера Сергея Бобровского в «Торонто Мэйпл Лифс».

«Всё-таки выбор нового клуба не удивил, но жалко, что история с «Флоридой» закончилась. Думаю, Сергей мог бы завершить карьеру там. С другой стороны, это новая страница, где Бобровский будет со средним клубом снова доказывать свой топ-уровень. Желаю ему бороться за «Везина Трофи». Три года — хороший контракт. Заполучить семилетний с «Флоридой» Бобровскому было бы крайне сложно», — приводит слова Рыбина Vprognoze.

Вместе с «Пантерз» Бобровский дважды подряд выиграл Кубок Стэнли в 2024 и 2025 годах. Сергей также является двукратным обладателем приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи» (2013, 2017).

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