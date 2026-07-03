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Щитов: ситуация с уходом из ЦСКА подпортила Федотову карьеру

Щитов: ситуация с уходом из ЦСКА подпортила Федотову карьеру
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Бывший хоккеист Никита Щитов высказался о переходе вратаря Ивана Федотова в «Спартак». Голкипер играл в АХЛ в прошлом сезоне. Бывший голкипер ЦСКА подписал с красно-белыми двухлетнее соглашение.

«Конечно, будет интересно последить за Федотовым в «Спартаке». Была громкая история, когда он отсюда уезжал, пропустил год. Вся эта ситуация ему подпортила карьеру. Иван — классный вратарь, здорово играл на Олимпиаде. Хочу, чтобы он помогал «Спартаку», набрал форму, встроился в их игру», — приводит слова Щитова Metaratings.

Начиная с 2024 года Федотов выступал в Северной Америке, проведя 29 матчей за «Филадельфию» в НХЛ, в минувшем сезоне на счету вратаря — 23 победы в 47 играх за «Кливленд» в АХЛ.

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