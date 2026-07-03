Генменеджер «Рейнджерс» — о перезагрузке команды: не собираюсь устанавливать сроки

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри прокомментировал действия клуба в первые дни открытия рынка свободных агентов. Ранее команда подписала российского нападающего Павла Дорофеева на семь лет, приобрела Маркуса Петтерссона у «Ванкувер Кэнакс» и обменяла Винсента Трочека в «Юту Маммот», а Уильяма Боргена в «Бостон Брюинз».

«Мы заполнили некоторые пробелы в составе за счёт перспективных игроков, но ещё и углубили систему, добавив драфт-пики и проспектов. Не собираюсь устанавливать сроки. Руководствуюсь стремлением становиться лучше каждый день и искать способы улучшить команду. Будем продолжать это делать. Мы приобрели действительно хороших хоккеистов, которые отлично дополнят команду в рамках этой перезагрузки», – приводит слова Друри сайт НХЛ.