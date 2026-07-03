Черкас: ждём очередные рекорды, за счёт которых Овечкин станет абсолютно великим

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас прокомментировал новый контракт российского нападающего Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз».

«Это было предсказуемо. Не сомневался, что Овечкин продолжит выступление в НХЛ, обе стороны приняли правильное решение. Овечкин — хороший бомбардир, в отличной форме, который может принести «Вашингтону» пользу. Теперь российские фанаты будут ждать очередные рекорды, за счёт которых Овечкин станет абсолютно великим», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

40-летний Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном» на один год с кэпхитом $ 4,25 млн. Также россиянин получит дополнительный бонус в размере $ 4,75 млн за 10 проведённых матчей в новом сезоне.