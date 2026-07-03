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«Его ситуация не изменилась». Генменеджер «Вегаса» — о травме Пьетранджело

«Его ситуация не изменилась». Генменеджер «Вегаса» — о травме Пьетранджело
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Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Келли Маккриммон прокомментировал состояние здоровья защитника команды Алекса Пьетранджело. 36-летний хоккеист пропустил прошлый сезон из-за травмы бедра. Сообщалось, что игрок отказался от операции по реконструкции бедренной кости, выбрав консервативное лечение.

«Алекс снова в списке долгосрочно травмированных, мы поместили его туда. Его ситуация не изменилась. Но нам очень нравится, что он в городе, проводит много времени на базе, у него всё хорошо», – приводит слова Маккриммона журналистка Тейлор Роша в социальной сети Х.

Если Пьетранджело будет добавлен в список долгосрочно травмированных до конца сезона, 100% его зарплаты не будет учитываться под потолком. Срок контракта игрока с зарплатой $ 8,8 млн за сезон рассчитан до 30 июня 2027 года.

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