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«Даллас» подписал однолетний контракт с капитаном Джейми Бенном

«Даллас» подписал однолетний контракт с капитаном Джейми Бенном
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«Даллас Старз» объявил о подписании однолетнего контракта с нападающим Джейми Бенном. Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/2027 с кэпхитом $ 850 тыс. Хоккеист также получит дополнительные $ 1,15 млн в виде потенциальных бонусов за результативность.

«Лидерские качества Джейми и его преданность этой организации поистине непревзойдённые, он помог сформировать нашу культуру. Он продолжает задавать стандарты как на льду, так и за его пределами, мы рады, что он возглавит нашу команду ещё на один сезон», — приводит слова генерального менеджера «Далласа» Джима Нилла сайт клуба.

36-летний форвард провёл в «Старз» всю карьеру. Джейми является капитаном команды. На его счету 17 сезонов, 1252 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и 992 (414+578) очка. В минувшем сезоне он провёл 60 игр в регулярке и набрал 36 (15+21) очков, а также шесть матчей в плей-офф без набранных очков при показателе полезности «-7».

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