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Главный тренер «Вашингтона» — об Овечкине: он продолжит совершать невозможное

Главный тренер «Вашингтона» — об Овечкине: он продолжит совершать невозможное
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Главный тренер «Вашингтона Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал новый контракт российского нападающего Александра Овечкина. 40-летний форвард подписал соглашение с клубом на год. Следующий сезон станет для россиянина 22-м в составе «Кэпиталз».

«Он продолжит совершать невозможное и будет очень результативным, помогая нам побеждать. Именно так я вижу развитие событий. Овечкин останется нашим лидером и капитаном, поможет молодым игрокам совершенствоваться и выходить на следующий уровень», – приводит слова Карбери журналист Тарик Эль-Башир в социальной сети Х.

На данный момент на счету Овечкина 929 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. С учётом плей-офф в активе Александра 1006 шайб, он занимает по этому показателю второе место после канадца Уэйна Гретцки, в активе которого 1016 голов.

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