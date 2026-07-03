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Сергей Андронов назначен на должность тренера по развитию в системе ЦСКА

Сергей Андронов назначен на должность тренера по развитию в системе ЦСКА
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Экс-капитан ЦСКА, двукратный обладатель Кубка Гагарина, олимпийский чемпион Сергей Андронов назначен на должность тренера по развитию игроков армейского клуба. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА. В его обязанности будет входить работа с хоккеистами команд клубной системы: ЦСКА, «Звезды» и «Красной Армии».

«Сергей Владимирович провёл в клубе 11 сезонов, выиграл два Кубка Гагарина, четыре титула чемпиона России и шесть Кубков Континента. В составе сборной России является обладателем золотых медалей Олимпийских игр 2018 года.

Приветствуем Сергея Владимировича в ЦСКА и желаем успехов в работе!» — говорится в сообщении клуба.

Напомним, 36-летний Андронов завершил игровую карьеру в январе 2026 года.

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