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Сергей Андронов высказался о своём назначении тренером по развитию в системе ЦСКА

Сергей Андронов высказался о своём назначении тренером по развитию в системе ЦСКА
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Экс-капитан ЦСКА, двукратный обладатель Кубка Гагарина, олимпийский чемпион Сергей Андронов прокомментировал своё назначение на должность тренера по развитию в системе армейского клуба.

«ЦСКА — это не просто клуб в моей биографии. Это место, где я вырос как хоккеист, где прошли лучшие годы моей карьеры, где понял, что значит играть за большую команду с большой историей. Возвращение сюда уже в новой роли — это огромная честь и особое чувство. Когда тебе доверяет клуб, которому ты отдал столько лет, — это дорогого стоит.

Хочу отдельно поблагодарить руководство клуба и лично президента Игоря Вячеславовича Есмантовича за доверие. Это не просто должность — это продолжение истории, которую я начал здесь как игрок. Клуб дал мне всё, теперь моя задача — вернуть это сторицей уже в новом качестве.

Хочу передать молодым ребятам то, что когда-то получил сам: понимание стандарта ЦСКА, отношение к работе, характер. Моя цель — чтобы из нашей системы выходили игроки, готовые не просто появляться в составе, а влиять на результат. Чтобы через несколько лет болельщики видели на льду парней, которые прошли путь от школы до основы и стали частью этого клуба так же, как стал я.

Болельщикам ЦСКА — отдельное спасибо. Вы всегда были рядом, и это чувствуется. Работаем», — приводит слова Андронова пресс-служба клуба.

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Сергей Андронов назначен на должность тренера по развитию в системе ЦСКА
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