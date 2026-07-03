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«Торпедо» заключило контракт с американским защитником Скутером Брики

«Торпедо» заключило контракт с американским защитником Скутером Брики
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«Торпедо» подписало однолетний контракт с американским защитником Скутером Брики. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

«Скутер Брики — имя, не имеющее широкой известности в России, но для нас это не повод отказаться от хоккеиста, который, уверены, способен принести пользу команде. «Торпедо» имеет статус организации, открывающей каждый сезон новые имена для КХЛ, надеемся, что Скутер займёт достойное место в клубных списках.

В современной геополитической ситуации приезд иностранного спортсмена, до этого не выступавшего в России, серьёзный и достойный уважения шаг, поэтому прошу наших болельщиков оказать максимальное содействие и поддержать новобранца», — приводит слова генерального директора «Торпедо» Евгения Забуги пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне в составе «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз» 27-летний хоккеист дошёл до полуфинальной стадии плей-офф АХЛ.

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