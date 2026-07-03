«Просто не мог сказать «нет». Дорофеев — о семилетнем контракте с «Рейнджерс»

Российский нападающий Павел Дорофеев ответил, почему решил подписать долгосрочный контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс». 25‑летний форвард заключил с клубом соглашение на семь лет с зарплатой $ 11 млн за сезон.

«Есть очень много причин хотеть играть за этот клуб. Это команда «Оригинальной шестёрки», первоклассная организация, возможность выступать на «Мэдисон Сквер Гарден». Этот список можно продолжать бесконечно. Я просто не мог сказать «нет», — приводит слова Дорофеева пресс‑служба «Рейнджерс».

Клуб из Нью-Йорка приобрёл россиянина у «Вегас Голден Найтс» в обмен на 26-й и 92-й номера драфта, а также условный выбор в первом раунде 2028 года (условие выбора — защита от попадания в топ-10).

25-летний Павел стал лучшим снайпером «Голден Найтс» в прошедшем регулярном чемпионате (37 шайб в 82 играх – личный рекорд). Дорофеев расположился на второй строчке в списке снайперов плей-офф НХЛ минувшего сезона, забросив 12 шайб в 22 матчах. Также на его счету четыре ассиста в плей-офф. «Вегас» в финальной серии Кубка Стэнли — 2026 уступил «Каролине Харрикейнз» со счётом 2-4.