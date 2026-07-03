Рыбин — о контракте Демидова с «Монреалем»: это парень, на которого будут делать ставку

Бывший нападающий ряда клубов КХЛ Максим Рыбин прокомментировал новый восьмилетний контракт российского нападающего Ивана Демидова с «Монреаль Канадиенс».

«Это парень, на которого будут делать ставку, с которым будут реализовывать свои цели и планы. Классный контракт для Демидова, большие цифры. Рад за парня, он крутой игрок. Дай бог, чтобы у него всё получилось», — приводит слова Рыбина Vprognoze.

Ранее канадская команда объявила о продлении соглашения с форвардом на восемь лет и общую сумму $ 73,2 млн. В минувшем регулярном чемпионате 20-летний Демидов провёл 82 матча за «Монреаль», в которых забросил 19 шайб и сделал 43 голевые передачи при показателе полезности «+3». В прошедшем плей-офф на его счету 19 игр и 9 (3+6) очков.