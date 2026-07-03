Бобровский ответил, в какой момент понял, что его время во «Флориде» вышло

Российский голкипер Сергей Бобровский заявил, что понял, что его время во «Флориде Пантерз» подошло к концу, когда клуб выменял вратаря Якоба Маркстрёма у «Нью-Джерси Дэвилз». Слова россиянина приводит журналист Дэвид Альтер в социальной сети Х.

Напомним, «Флорида» выменяла у «Нью-Джерси» Маркстрёма 30 июня, а 1 июля Бобровский вышел на рынок свободных агентов и подписал трёхлетний контракт с «Торонто Мэйпл Лифс».

37-летний Сергей в минувшем сезоне провёл 52 игры за «Пантерз», одержав 27 побед при коэффициенте надёжности 3,07 и 87,7% отражённых бросков. Всего на его счету 806 игр в регулярных чемпионатах НХЛ, 456 побед при коэффициенте надёжности 2,61 и 91,2% сейвов. Также в активе Сергея 117 матчей в плей-офф и 61 победа. Бобровский является двукратным обладателем Кубка Стэнли вместе с «Флоридой» (2024, 2025).