Плющев: вряд ли СКА вернётся на вершину в ближайшие пару сезонов

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о новичках СКА и перспективах команды в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«СКА активно подписывает хоккеистов, но набор игроков – это ещё не команда. Должна быть проведена работа, которая поможет команде вернуться на прежние позиции. Но вряд ли петербургский клуб вернётся на вершину в ближайшие пару сезонов. Приглашение игроков – это ещё не всё. СКА нужно решить проблемы, которые у них были в прошлом сезоне», – приводит слова Плющева Metaratings.

Ранее СКА объявил о переходах нападающих Захара Бардакова, Василия Глотова, Василия Атанасова, Николая Чебыкина и Данила Аймурзина, а также защитников Владислава Сёмина, Алексея Маклюкова и Арсения Варлакова.