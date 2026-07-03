«У меня нет к ним никаких претензий». Бобровский — о своём уходе из «Флориды»

Российский вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Сергей Бобровский прокомментировал свой уход из «Флориды Пантерз» и выразил благодарность своей бывшей команде. 1 июля голкипер вышел на рынок свободных агентов и подписал трёхлетний контракт с канадским клубом.

«Честно говоря, я думал, что останусь во Флориде. Но всё сложилось так, как сложилось. «Торонто» оказал мне доверие, поверил в меня. Они дали мне хорошую возможность присоединиться к исторической, легендарной команде, стать частью этой организации.

Это бизнес, и «Флорида» решила пойти в другом направлении. В общем, вот и всё. Я это уважаю. У меня нет к ним никаких претензий. Это были невероятные семь лет для меня. Хочу поблагодарить всех, всю организацию. Они приняли меня в семью. Это было здорово.

Мы выиграли два Кубка. Это было потрясающе. Тренеры, медицинский персонал, болельщики, все — потрясающие. От всего сердца хочу поблагодарить их за всё это время. Мы многое пережили. Мои товарищи по команде, я люблю этих ребят. Они были невероятно добры ко мне. Воспоминания, которые мы создали, навсегда останутся в моём сердце…

Это было невероятное путешествие, и я не могу выразить им свою благодарность в полной мере», — приводит слова Бобровского Florida Hockey Now.