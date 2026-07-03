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Бобровский сообщил, что будет выступать под 72-м номером в «Торонто»

Бобровский сообщил, что будет выступать под 72-м номером в «Торонто»
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Российский вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Сергей Бобровский заявил, что будет выступать за канадскую команду под 72‑м номером. Ранее под ним за «Торонто» планировал выступать нападающий Гэвин Маккенна, который был выбран под общим первым номером на драфте 2026 года.

«Он сам дал мне этот номер. Вчера вечером мы немного пообщались. Он очень умный парень. У него действительно позитивная энергия, и я с нетерпением жду, когда он превратится в большую суперзвезду в этой лиге», — приводит слова Бобровского журналист Люк Фокс в социальной сети Х.

Напомним, 1 июля голкипер вышел на рынок свободных агентов и подписал трёхлетний контракт с канадским клубом. Последним клубом Бобровского была «Флорида Пантерз», за которую он выступал с 2019 года и дважды выиграл с командой Кубок Стэнли (2024, 2025).

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