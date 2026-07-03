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Лео Карлссон обойдёт Кирилла Капризова и станет рекордсменом по зарплате в НХЛ

Лео Карлссон обойдёт Кирилла Капризова и станет рекордсменом по зарплате в НХЛ
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«Филадельфия Флайерз» предложила контракт нападающему «Анахайм Дакс» Лео Карлссону с рекордной среднегодовой зарплатой. Об этом сообщает пресс-служба «Флайерз».

«Филадельфия» предлагает 21-летнему шведу, который является ограниченно свободным агентом, соглашение на пять лет с зарплатой $ 18 млн в год. «Анахайм» может повторить это предложение в течение недели и сохранить права на игрока. На данный момент рекордсменом НХЛ по среднегодовой зарплате является российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов ($ 17 млн).

Отмечается, что «Флайерз» не будут давать дальнейших комментариев до тех пор, пока «Дакс» не примут решение о том, соответствовать ли предложенным условиям или принять компенсацию от «Филадельфии» в виде права выбора в первом раунде следующих четырех драфтов.

В минувшем регулярном чемпионате 21-летний Карлссон провёл 70 матчей, в которых набрал 67 (29+38) очков. Также на его счету 12 игр в плей-офф и 11 (4+7) очков.

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