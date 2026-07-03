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Грицюк: хотел остаться в «Нью-Джерси», счастлив продолжить здесь карьеру

Грицюк: хотел остаться в «Нью-Джерси», счастлив продолжить здесь карьеру
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Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк высказался о своём новом контракте с клубом. Ранее стало известно, что 25-летний форвард заключил соглашение с «Нью-Джерси» на три года с кэпхитом $ 3,25 млн.

«Когда мы впервые созвонились с Санни (Мехтой, генеральным менеджером «Нью-Джерси». — Прим. «Чемпионата») после того, как я подписал контракт с клубом, он поприветствовал меня и сказал, что мы будем работать вместе и сможем обсудить новое соглашение с моим агентом. Для нас обоих эти переговоры не были сложными, потому что я сам хотел остаться в «Дэвилз».

Это отличная организация, и я счастлив продолжить здесь карьеру. Мы обсуждали контракт около двух месяцев: немного повышали сумму, немного снижали, рассматривали варианты на три, четыре и пять лет. В итоге трёхлетнее соглашение оказалось оптимальным решением для обеих сторон», – приводит слова Грицюка сайт НХЛ.

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