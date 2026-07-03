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Форвард «Нью-Джерси» Грицюк рассказал о своём восстановлении после травмы

Форвард «Нью-Джерси» Грицюк рассказал о своём восстановлении после травмы
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Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк сообщил, что продолжает восстановление после операции на плече, перенесённой в апреле.

«Я не катался три месяца, поэтому сейчас мне нужно ещё немного времени, чтобы полностью восстановить плечо и руки. Больше всего я хочу прибавить в катании. Посмотрите на Куинна и Джека Хьюзов, Кейла Макара, Коннора Макдэвида – они лучшие в лиге в этом. Думаю, мне тоже нужно улучшить этот компонент и стать быстрее», – приводит слова Грицюка официальный сайт НХЛ.

Напомним, форвард последний раз сыграл 25 марта 2026 во встрече с «Даллас Старз» (6:4). Остаток регулярного чемпионата хоккеист пропустил.

Минувший сезон стал дебютным для 25-летнего россиянина в НХЛ. Он провёл 66 матчей и набрал 31 (13+18) очко при показателе полезности «-3» и 15.10 в среднем на льду.

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