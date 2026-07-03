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Плющев — о Демидове: у него нет никаких комплексов, он ответственный хоккеист

Плющев — о Демидове: у него нет никаких комплексов, он ответственный хоккеист
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал продление контракта российского нападающего Ивана Демидова с «Монреаль Канадиенс».

«Демидов – молодец, парень очень хорошо себя проявил. У него нет никаких комплексов. Он ответственный хоккеист, который многое умеет. «Монреаль» отлично подходит ему по стилю», – приводит слова Плющева Metaratings.

Ранее канадская команда объявила о продлении соглашения с форвардом на восемь лет и общую сумму $ 73,2 млн. В минувшем регулярном чемпионате 20-летний Демидов провёл 82 матча за «Монреаль», в которых забросил 19 шайб и сделал 43 голевые передачи при показателе полезности «+3». В прошедшем плей-офф на его счету 19 игр и 9 (3+6) очков.

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