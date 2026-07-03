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Стало известно, сколько за первый год заработает Карлссон по контракту с «Филадельфией»

Стало известно, сколько за первый год заработает Карлссон по контракту с «Филадельфией»
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21-летний нападающий «Анахайм Дакс» Лео Карлссон заработает приблизительно $ 39 млн в течение следующих 12 месяцев с учётом подписных бонусов по контракту с «Филадельфией Флайерз». Об этом сообщает журналист и инсайдер Эллиотт Фридман в социальной сети Х.

Ранее «Филадельфия» предложила шведскому форварду, который является ограниченно свободным агентом, контракт на пять лет с зарплатой $ 18 млн в год. «Анахайм» может повторить это предложение в течение недели и сохранить права на игрока. В противном случае «Дакс» получат компенсацию от «Флайерз» в виде права выбора в первом раунде следующих четырёх драфтов.

В минувшем регулярном чемпионате Карлссон провёл 70 матчей, в которых набрал 67 (29+38) очков. Также на его счету 12 игр в плей-офф и 11 (4+7) очков.

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