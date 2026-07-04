Сергей Бобровский высказался о российском голкипере «Торонто Марлис» Артуре Ахтямове

Российский вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Сергей Бобровский рассказал о встрече с соотечественником и голкипером команды АХЛ «Торонто Марлис» Артуре Ахтямове. По итогам минувшего сезона Ахтямов был признан самым ценным игроком плей-офф АХЛ, получив «Джек Эй Баттерфилд Трофи».

«С молодым парнем, Артуром, я как-то раз недолго пообщался. Он кажется очень способным. Он хороший парень. У него большие перспективы, и я рад, что могу способствовать его развитию», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

1 июля экс-голкипер «Флориды Пантерз» вышел на рынок свободных агентов и подписал трёхлетний контракт с «Торонто».