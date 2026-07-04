«Торонто» подписал контракт с первым номером драфта НХЛ — 2026 Маккеной

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги объявила о подписании контракта между клубом «Торонто Мэйпл Лифс» и первым номером драфта НХЛ — 2026 нападающим Гэвином Маккеной. Срок соглашения рассчитан на три года. Маккенне 18 лет.

Форвард в сезоне-2025/2026 выступал за команду университета Пенсильвании в NCAA и набрал 51 (15+36) очко в 35 матчах. Нападающий является бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира 2026 года.

«Торонто» в прошлом сезоне провёл 82 матча в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, одержав 32 победы, потерпев 36 поражений и 14 поражений в овертайме/по буллитам. В активе команды оказалось 78 очков.