Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Торонто» подписал контракт с первым номером драфта НХЛ — 2026 Маккеной

«Торонто» подписал контракт с первым номером драфта НХЛ — 2026 Маккеной
Комментарии

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги объявила о подписании контракта между клубом «Торонто Мэйпл Лифс» и первым номером драфта НХЛ — 2026 нападающим Гэвином Маккеной. Срок соглашения рассчитан на три года. Маккенне 18 лет.

Форвард в сезоне-2025/2026 выступал за команду университета Пенсильвании в NCAA и набрал 51 (15+36) очко в 35 матчах. Нападающий является бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира 2026 года.

«Торонто» в прошлом сезоне провёл 82 матча в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, одержав 32 победы, потерпев 36 поражений и 14 поражений в овертайме/по буллитам. В активе команды оказалось 78 очков.

Материалы по теме
Маккенна рассказал, отдаст ли он свой игровой номер Сергею Бобровскому в «Торонто»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android