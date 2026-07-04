Егор Заврагин оценил свой переход из СКА в «Металлург»

Голкипер «Металлурга» Егор Заврагин высказался о своём переходе в уральскую команду. Вратарь пополнил состав «Металлурга» в рамках обмена со СКА.

— Егор, как состоялся ваш обмен?

— Сначала позвонил агент, сказал, что СКА и «Металлург» ведут переговоры об обмене. Потом стало ясно, что вместе с защитником Егором Зеленовым отправляемся в «Магнитку».

— Ваша реакция?

— «Металлург» — один из постоянных лидеров КХЛ, в прошлом сезоне выиграл чемпионат, два года назад – Кубок Гагарина. Понятно, что переход в клуб такого уровня – вызов для любого профессионала.

— Кто-нибудь из «Металлурга» вас поприветствовал?

— Сразу после обмена позвонил тренер вратарей «Металлурга» Клемен Мохорич. Познакомились, он обратил внимание на пару деталей. Потом был короткий разговор со спортивным директором «Металлурга» Евгением Николаевичем Бирюковым и главным тренером Андреем Владимировичем Разиным.

— Удивились такому внимательному отношению?

— Думаю, в том числе в этом заключается профессионализм со стороны организации, — приводит слова Заврагина Russia-Hockey.Ru.

В сезоне-2025/2026 на счету голкипера 12 встреч в регулярном чемпионате за СКА и пять побед при 91,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,63. Всего в КХЛ у Егора 59 матчей и 26 побед при 91,7% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,58.