Гэвин Маккенна прокомментировал свой переход в «Торонто»

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Гэвин Маккенна поделился эмоциями после подписания контракта с клубом. Срок соглашения рассчитан на три года.

«Когда ты на льду, довольно легко сосредоточиться. Я играю в хоккей всю свою жизнь. Поэтому когда я на льду, я получаю удовольствие, чувствую себя комфортно и уверенно. А когда нет, то мне хочется расслабиться, потусоваться с друзьями и обрести новые знакомства. Я бы хотел насладиться городом и временем, которое я здесь проведу», — приводит слова Маккенны официальный сайт НХЛ.

Форвард в сезоне-2025/2026 выступал за команду университета Пенсильвании в NCAA и набрал 51 (15+36) очко в 35 матчах. Нападающий является бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира 2026 года.