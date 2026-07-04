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Гэвин Маккенна прокомментировал свой переход в «Торонто»

Гэвин Маккенна прокомментировал свой переход в «Торонто»
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Гэвин Маккенна поделился эмоциями после подписания контракта с клубом. Срок соглашения рассчитан на три года.

«Когда ты на льду, довольно легко сосредоточиться. Я играю в хоккей всю свою жизнь. Поэтому когда я на льду, я получаю удовольствие, чувствую себя комфортно и уверенно. А когда нет, то мне хочется расслабиться, потусоваться с друзьями и обрести новые знакомства. Я бы хотел насладиться городом и временем, которое я здесь проведу», — приводит слова Маккенны официальный сайт НХЛ.

Форвард в сезоне-2025/2026 выступал за команду университета Пенсильвании в NCAA и набрал 51 (15+36) очко в 35 матчах. Нападающий является бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира 2026 года.

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