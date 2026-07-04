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Футболист Пименов – о хоккейном «Локомотиве»: настоящая машина без слабых мест

Футболист Пименов – о хоккейном «Локомотиве»: настоящая машина без слабых мест
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Российский экс-футболист Руслан Пименов высказался о ярославском «Локомотиве», который стал обладателем Кубка Гагарина по итогам сезона-2025/2026.

– Как я понимаю, вы активно следите за хоккеем. Порадовались за близкий вам по духу «Локомотив»?
– Конечно, они настоящая машина без слабых мест. Хотя там другие команды тоже были неплохие, тот же «Ак Барс» могу отметить в положительную сторону. Преобразились в плей-офф, после не самой удачной регулярки. Регулярный чемпионат многие команды проводят слабо. У меня есть товарищ, Кирилл Адамчук, он перешёл в «Авангард». Так что буду теперь присматривать и за Омском.

– У «Локомотива» есть шансы на третий подряд кубок?
– Есть кадровые потери, плюс костяк устаёт, стареет понемногу. Будет сложнее, но шансы есть. Посмотрим, «Автомобилист» собирается идти за Кубком, но они и в прошлом году собирались. Деньги тратят – а где результат? – сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым в рамках спортивного шоу «Вне формата» в Красноярске.

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