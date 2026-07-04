Футболист Пименов высказался о потолке зарплат в РПЛ по аналогии с хоккеем

Российский экс-футболист Руслан Пименов высказался о потолке зарплат в Мир РПЛ по аналогии с хоккеем. Отметим, с сезона-2026/2027 клубы высшего российского дивизиона смогут вносить заявку не более 12 иностранных футболистов, на поле смогут выходить одновременно не более семи.

– С чем можно сравнить 33 секунды «Локомотива» в шестой игре с «Авангардом»? У вас есть футбольная аналогия?

– Сложно сходу вспомнить. Смотрел этот матч в прямом эфире. Вообще я был уверен, что «Локомотив» спокойно выиграет, но зачем-то навязали борьбу… Окей, для зрителей это было интересно. Но всем было понятно кто сильнее. Интригу дали, молодцы. «Ак Барс» тоже боролся, но итог мы все знаем – чемпион один. Только отбираете фанатов у «Рубина»…

– В Казани «Рубин» проигрывает по вниманию не только хоккею, но и даже баскетболу, волейболу. Это проблема?

– Почему же, хорошо, что у вас республика развивается в разных направлениях. Люди очень любят и хоккей, и баскетбол, и на футбол у настоящего фаната время тоже будет. Одно другому не мешает.

– Возможно, в футболе нужен потолок зарплат как в хоккее? Чтобы уравнять шансы команд и не допускать той же гегемонии «Зенита» и московских команд. Людям в регионах футбол не интересен.

– Сложно будет это всё провернуть, как это контролировать? Может и надо вводить, но это будет очень сложно, – сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым в рамках спортивного шоу «Вне формата» в Красноярске.