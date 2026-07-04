В «Вашингтоне» рассказали о роли Александра Овечкина в команде

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, что российский капитан команды и нападающий Александр Овечкин помогает новобранцам адаптироваться в коллективе. В четверг форвард подписал однолетний контракт с клубом. Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами.

«Когда новички приходят к нам, они сразу чувствуют себя желанными гостями. Они быстро могут стать самими собой и просто сосредоточиться на хоккее, заниматься своим делом и не нервничать. Алекс Овечкин играет огромную роль в этом деле адаптации. Я ожидаю, что этим летом всё будет так же. Мы с Овечкиным уже поговорили с глазу на глаз о том, как будет выглядеть команда в новом сезоне, о его роли, и о том, где нам нужно стать лучше», — приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ.