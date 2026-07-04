Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

37-летний Бобровский: буду учиться игре в хоккей всю свою жизнь

37-летний Бобровский: буду учиться игре в хоккей всю свою жизнь
Комментарии

Российский вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Сергей Бобровский оценил прошлый сезон НХЛ в исполнении команды «Флорида Пантерз», за которую он выступал, и рассказал, что всегда будет учиться игре в хоккей.

«Это был тяжелый сезон для «Флориды». У нас было много травм. Наш капитан выбыл из строя прямо на первой тренировке. Так что это было своего рода отправной точкой. Кроме того, это непросто. Знаете, НХЛ — сложная лига. В каждой команде есть хорошие игроки. Кубок Стэнли не зря считается самым сложным трофеем для завоевания. И дойти до финала три года подряд — это непросто, особенно после двух побед. Так что сезон был тяжёлым. Но, опять же, каждый сезон сопряжён с определёнными трудностями. Никогда не наступит момент, когда ты скажешь: «Ну вот, я всё знаю и через всё прошёл». Всегда есть место вызову. И лично я буду учиться этой игре всю свою жизнь», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

1 июля экс-голкипер «Флориды Пантерз» вышел на рынок свободных агентов и подписал трёхлетний контракт с «Торонто».

Материалы по теме
В «Вашингтоне» рассказали о роли Александра Овечкина в команде
Материалы по теме
Бобровский — в «Торонто»! Лучший русский вратарь НХЛ не боится испытаний
Бобровский — в «Торонто»! Лучший русский вратарь НХЛ не боится испытаний
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android