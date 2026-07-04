СКА объявил о переходе шведского нападающего

Пресс-служба хоккейного СКА объявила о переходе шведского нападающего Линуса Вайссбаха. Соглашение с 28-летним форвардом рассчитано на один год.

«Линус Вайссбах родился в Гётеборге, Швеция. Начал заниматься хоккеем в родном городе, прошёл всю систему «Фрёлунды» – от детской команды до главной. Во взрослом хоккее дебютировал в сезоне-2015/2016, сыграв один матч в Шведской хоккейной лиге, после чего уехал в Северную Америку. В США выступал за «Трай-Сити Шторм» из Юниорской хоккейной лиги, затем четыре сезона защищал цвета Университета Висконсина в NCAA. На драфте НХЛ — 2017 был выбран «Баффало Сэйбрз» в седьмом раунде. Три года провёл в фарм-клубе «клинков» в АХЛ – «Рочестер Американс» – после чего вернулся в родную «Фрёлунду». С командой из Гётеборга выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2025/2026. В составе юношеской сборной Швеции становился бронзовым призёром Мирового Кубка вызова – 2014, серебряным призёром Мемориала Ивана Глинки в 2015-м. За взрослую сборную Швеции дебютировал в ноябре 2024 года, сыграв два матча на Кубке Карьяла. В июле 2026-го перешёл в СКА», — сказано в сообщении армейцев, которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.