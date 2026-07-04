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Вратарь «Металлурга» Заврагин заявил, что пока не помышляет об отъезде в НХЛ

Вратарь «Металлурга» Заврагин заявил, что пока не помышляет об отъезде в НХЛ
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Голкипер «Металлурга» Егор Заврагин заявил, что на данном этапе своей карьеры не смотрит в сторону НХЛ. Ранее стало известно, что 20-летнего вратаря задрафтовала «Филадельфия Флайерз».

— Как охарактеризуете стиль «Металлурга»?
— Провёл в КХЛ больше 50 матчей, но с Магнитогорском на льду никогда не встречался. Всем известно, что эта команда играет в скоростной, атакующий хоккей, много короткого паса, неожиданных ходов и комбинаций. Самый современный стиль.

— Вас не так давно задрафтовала «Филадельфия», смотрите в сторону НХЛ?
— Сейчас все мысли о сезоне в «Металлурге», на данном этапе смотрю только в КХЛ, — приводит слова Заврагина Russia-Hockey.Ru.

В сезоне-2025/2026 на счету голкипера 12 встреч в регулярном чемпионате за СКА и пять побед при 91,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,63. Всего в КХЛ у Егора 59 матчей и 26 побед при 91,7% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,58.

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