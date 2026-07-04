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Сергей Бобровский: Торонто — столица хоккея

Сергей Бобровский: Торонто — столица хоккея
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Российский вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Сергей Бобровский прокомментировал подписание контракта с клубом. 1 июля экс-голкипер «Флориды Пантерз» вышел на рынок свободных агентов и подписал трёхлетнее соглашение с «Торонто».

«Прежде всего я рад этой возможности. Честно говоря, я думал, что останусь во «Флориде». Но всё сложилось так, как сложилось, и «Лифс» доверились мне, поверили в меня и дали мне хорошую возможность присоединиться к исторической, легендарной команде и стать её частью. Для меня большая честь присоединиться к этой команде. Это Торонто. На мой взгляд, это столица хоккея. Болельщики потрясающие. Это большая ответственность, и я с нетерпением жду возможности помочь команде», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

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