«Надо понимать его стиль игры». Коньков — о Даниле Аймурзине в СКА

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался о нападающем СКА Даниле Аймурзине. Напомним, форвард пополнил состав СКА в ходе обмена, череповецкая «Северсталь» взамен получила денежную компенсацию, а также нападающего Егора Графа и защитника Максима Гусева.

«Станет ли Аймурзин первым центром в системе Ларионова? Потенциал у Аймурзина есть, но нужно много трудиться. Надо понимать стиль игры Данила — это игрок, которому нужен объём катания везде. Думаю, что прежде всего именно с этим связано его игровое время в прошлом сезоне. Насколько тяжело игроку будет адаптироваться в новой команде? Адаптация всегда занимает какое-то время. Но если ты физически готов, делаешь результат и всё от себя возможное, то и адаптация пройдёт гораздо быстрее. Здесь никаких секретов нет. А если по человеческим качествам полный порядок, то тогда всё ещё быстрее проходит», — цитирует Конькова «РБ Спорт».