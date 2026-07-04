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«Надо понимать его стиль игры». Коньков — о Даниле Аймурзине в СКА

«Надо понимать его стиль игры». Коньков — о Даниле Аймурзине в СКА
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался о нападающем СКА Даниле Аймурзине. Напомним, форвард пополнил состав СКА в ходе обмена, череповецкая «Северсталь» взамен получила денежную компенсацию, а также нападающего Егора Графа и защитника Максима Гусева.

«Станет ли Аймурзин первым центром в системе Ларионова? Потенциал у Аймурзина есть, но нужно много трудиться. Надо понимать стиль игры Данила — это игрок, которому нужен объём катания везде. Думаю, что прежде всего именно с этим связано его игровое время в прошлом сезоне. Насколько тяжело игроку будет адаптироваться в новой команде? Адаптация всегда занимает какое-то время. Но если ты физически готов, делаешь результат и всё от себя возможное, то и адаптация пройдёт гораздо быстрее. Здесь никаких секретов нет. А если по человеческим качествам полный порядок, то тогда всё ещё быстрее проходит», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

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